2.800 Menschen betroffen - Oranienburg bereitet sich auf zwei Bombenentschärfungen vor

Do 01.12.22 | 14:47 Uhr

Bild: dpa/Paul Zinken

In Oranienburg (Oberhavel) müssen erneut Weltkriegsbomben entschärft werden. Bei der Kampfmittelsuche an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse seien in zehn Metern Tiefe zwei metallische Gegenstände gefunden worden, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Bomben-Blindgänger handele, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Diese sollen demnach am kommenden Mittwoch (7. Dezember) entschärft werden.



Experten erwarten schwierige Arbeiten

Am kommenden Dienstag werde eine "finale Aussage" von Experten der Kampfmittelbeseitigung erwartet, ob es sich tatsächlich um Bombenblindgänger handele, teilte die Stadt mit. Dann soll am Mittwoch ab acht Uhr der Sperrkreis in Kraft treten.



Er soll einen Radius von 1.000 Metern haben, davon betroffen sind laut Stadt rund 2.800 Menschen. Die Experten rechnen mit einem längeren Manöver: Die Entschärfung könne bis in den Abend dauern, hieß es. Es werden Anlaufstellen für betroffene Bürger eingerichtet. Genaue Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite der Stadt [oranienburg.de].



Stadt Oranienburg Explosives Erbe - Bombenentschärfung in Oranienburg stellt Experten vor Herausforderung In der Innenstadt von Oranienburg soll ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Es ist bereits die 213. Bombenentschärfung - doch diese ist ganz besonders knifflig. Von Karsten Zummack

Anspruchsvollste Entschärfung der Stadt