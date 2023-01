Gesundheitsgefährliche und abstoßende Zustände in einigen Restaurants in Berlin-Neukölln hat das dortige Bezirksamt angeprangert. Dazu veröffentlichte der Bezirk bei Twitter am Mittwoch Fotos der Lebensmittelkontrolleure aus den Restaurants. Die Bilder stammen demnach aus zwei Restaurants, sagte Bezirksamtssprecher Christian Berg am Donnerstag rbb|24.

So zeigte ein Bild einen völlig verdreckten Boden und Abfluss. "So sollte es nirgends aussehen - und schon gar nicht unter der Spülküche eines Restaurants. Neben mangelnder Hygiene fanden unsere Lebensmittelkontrolleure kaputte Abdichtungen und mangelnde Belüftung", hieß es dazu.