So ist die Bundeswehr in Berlin und Brandenburg aufgestellt

Berlin ist Schauplatz der aktuellen Personalrochaden im Verteidigungsministerium und der Debatten um den Wehretat. Doch wieviel Bundeswehr ist in der Hauptstadt stationiert? Und welche Rolle spielen die Streitkräfte in Brandenburg? Ein Überblick.

Am Reichpietschufer in Berlin-Mitte laufen Uniformierte in der Mittagspause zum Bistro am Magdeburger Platz. Und über Brandenburgs Autobahnen rollen selten, aber nun öfter sichtbar und wenig verhüllt Tieflader mit schwerer Militärtechnik: Die Bundeswehr ist zu sehen und präsent in Berlin und Brandenburg.

Bundeswehr will 1,4 Milliarden Euro in Brandenburg investieren

Auch ist ein Teil der Flugbereitsschaft des Verteidigungsministeriums noch in Berlin stationiert, in Tegel, soll aber 2025 nach Schönefeld an den BER ziehen .

Zwar ist der Hauptsitz der Dienstaufsicht der Bundeswehr, das Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) , noch immer Bonn, doch ein Großteil der Aktivitäten, etwa öffentliche Vereidigungen oder Zeremonien wie der Große Zapfenstreich, viele Pressekonferenzen und politische Treffen finden im Bendlerblock in der Stauffenbergstraße (Tiergarten, Bezirk Mitte) statt. Das Areal ist der Berliner Zweitsitz des Ministeriums, also der obersten Dienstbehörde der Bundeswehr. Und hier sitzt auch der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, der Generalinspekteur: Seit April 2018 ist das Eberhard Zorn. Die Zahl der Ministeriumsbediensteten ist an beiden Sitzen nach Angaben des BMVg etwa gleich.

Ein großer Teil der nächsthöheren Führungsebenen hat seinen Sitz in Berlin oder in Brandenburg. So arbeitet das "Kommando Heer", also der Stab der Landstreitkräfte der Bundeswehr, im brandenburgischen Strausberg (Märkisch-Oderland). Der Stab des "Kommando Luftwaffe" sitzt in Berlin-Gatow, der Stab der Marine hingegen in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern).

Bei Potsdam in Geltow (Gemeinde Schwielowsee, Potsdam-Mittelmark) sitzt das sogenannte "Einsatzführungskommando der Bundeswehr", das vom Generalinspekteur geführt wird.

Grob zusammengefasst bilden diese Stellen in Berlin und Potsdam - zusammen mit Rostock und Bonn - die obersten Dienststellen der bundesdeutschen Landesverteidigung.

Hinzu kommen weitere höhere Kommandos, etwa das "Planungsamt der Bundeswehr" mit Sitz in Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) und das "Territoriale Führungskommando" mit Sitz in der Julius-Leber-Kaserne am Rand von Berlin-Wedding (Mitte).