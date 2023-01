Als den Niederländern klar wird, dass sie in einen Hinterhalt laufen, ist es zu spät. 1.800 afrikanische Kämpfer warten auf sie. Viele sind mit Musketen bewaffnet. Nur der Hauptmann des Trupps soll es zurück auf eines der Schiffe geschafft haben, aus drei Wunden blutend. So soll die Nacht geendet haben, als die Niederländer im Jahr 1720 bei Poqueso (heute Princess Town) am wichtigsten Verbündeten von Brandenburg-Preußen in Westafrika scheiterten: John Kuny.

Verhandeln will Kuny auch nicht. Die Aufforderung an Bord des größten der drei Schiffe zu gehen, schlägt er aus. Also setzen die Niederländer auf Gewalt. 50 Marinesoldaten gehen an Land. Sie sollen die Festung erstürmen. Sie kommen schnell voran. Kein Afrikaner stellt sich ihnen in den Weg. Schlafen die Bewohner etwa? Ist das Fort vielleicht verlassen?

Vor 340 Jahren erreicht eine Flotte aus Brandenburg die Küste Westafrikas. Der Große Kurfürst will eine Kolonie gründen. Tausende Afrikaner werden von hier in die Sklaverei verkauft. Die Ruine des Forts Groß Friedrichsburg erzählt davon. Aus Princess Town, Ghana, Oliver Noffke

In der Literatur sind viele Namen für diesen Mann zu finden: Jan Conny, Johan Kuny, Johannes Conrad, Jean Cunny, January Konny oder Nana Konneh, um nur einige zu nennen. Die Schreibweise John Kuny kommt seiner Aussprache im heutigen Ghana besonders nah. Aber auch sie basiert wie die anderen Versionen wohl auf einer Verballhornung seines wahren, aber in Vergessenheit geratenen Namens.

Als Junge soll er am Bau des Forts Groß Friedrichsburg beteiligt gewesen sein und so Deutsch gelernt haben. Später steigt er zum gewieften Großhändler auf. "John Kuny hat beide Seiten bespielt", sagt Edward Adum Nyarko von der University of Ghana in Accra. Der Archäologe hat seine Doktorarbeit über die Geschichte von Fort Groß Friedrichsburg geschrieben. "Er war ein Mittelmann auch für Händler aus dem Hinterland, die Gold oder Sklaven verkaufen wollten", sagt er. "Ich glaube, ihm hat es gefallen, dass die Europäer da waren. Für ihn hat das Geld bedeutet."

Sklaverei ist ein uraltes Übel. Doch mit der Ankunft der Europäer in Afrika änderte sich etwas grundlegend, schreibt der Antirassismus-Forscher Ibram X. Kendi in seinem Buch "How to be an Antiracist". Vorher hätten muslimische und christliche Sklavenfänger keinen Unterschied zwischen Afrikanern, Arabern oder Europäern gemacht. Das änderte sich unter Heinrich dem Seefahrer, dem vierten Sohn des portugiesischen Königs, so Kendi. "Mit dem Beginn der modernen Welt begannen die Portugiesen ausschließlich afrikanische Körper zu handeln." Die Geschichte rassistischer Politik beginne demnach mit Heinrich dem Seefahrer.

"In dem Abkommen wurde unter anderem festgelegt, dass aus der Umgebung keine Menschen als Sklaven verkauft werden durften", so Archäologe Nyarko. "Die lokale Bevölkerung war über die Ankunft der Brandenburger ziemlich erfreut", sagt er. "Sie hatten eine Reihe von Niederlagen gegen benachbarte Völker verkraften müssen." Der Vertrag mit den Brandenburgern sei für Poqueso demnach eine Art Lebensversicherung gewesen.

Ohne afrikanische Anführer wie Kuny wäre der transatlantische Sklavenhandel lange Zeit wohl nur schwer möglich gewesen. Viele Europäer waren lange Zeit schlicht nicht in der Lage, Menschen in großer Anzahl zu erbeuten. Stattdessen bauten sie Handelsbeziehungen zu den Völkern an der Küste auf, von denen sie Sklaven abkauften. So auch die Brandenburger, die nach ihrer Ankunft mit den Menschen aus Poqueso einen Vertrag aushandelten.

Groß Friedrichsburg ist eine von 28 Festungen an der Küste des heutigen Ghanas, die unter dem Schutz der Unesco stehen. Sie erzählen vom jahrhundertelangen Menschenraub der Europäer in Afrika. Trotz der starken Schäden ist diese Festung etwas Besonderes: Nach dem Abzug der Brandenburger in 1721 wurde sie kaum verändert. Was man heute sieht, entspricht größtenteils dem Originalbau.

Vor der Ankunft der kurbrandenburgischen Marine war das Dorf am Fuße des Manfro unter dem Namen Poqueso bekannt (ausgesprochen Poh-ke-suh), was so viel wie Wald heißt. Später wurde daraus die Stadt des Prinzen, Englisch: Prince's Town. Die Zeit hat den Apostrophe abgenagt. Princess Town oder Princes Town in der Western Region Ghanas ist heute die Adresse des Forts.

Das kleine Metallschild an einer der Türen wurde wohl vor Jahren von einem Touristen mitgebracht. Historisch ist es nicht. 13 Jahre nach dem Tod des Großen Kurfürsten übernimmt sein Sohn, der spätere Friedrich I., König von Preußen, die geschäfte. Er hat wenig Interesse an der Kolonie in Westafrika.

In der Südbastion befindet sich der Kerker. Allem Anschein nach wurden hier Sklaven untergebracht. Auch am Fuße der Festung im Dorf Princess Town wurden Mauerreste aus dem 17. Jahrhundert gefunden, die von einem Lager stammen könnten.

"Alles, was sie dort sehen, bis zum letzten Stein, ist aus Brandenburg dahin transportiert worden. Solche Steine gibt es in Westafrika nicht", sagt der Berliner Professor Ulrich van der Heyden. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des Ortes.

Doch erst viel später tauche Kuny öfter in Akten und Berichten auf, schreibt der Berliner Historiker Ulrich van der Heyden in seinem Buch "Rote Adler an Afrikas Küste". 1701 wurde Kuny demnach für einen Gewaltausbruch verantwortlich gemacht, bei dem der Kommandant des Forts ertränkt wurde und mehrere seiner Männer starben.

Wenn er wollte, konnte Kuny den Preußen das Leben aber auch auf andere Weise erschweren. Aus dem Brief eines Assistenten der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie von 1711 geht hervor, wie der "eigene Makler" des Kommandanten Groß Friedrichsburg vom Handel abschneiden wollte. Kuny soll Asante-Oberhäupter aus dem Landesinneren darum gebeten haben, keine Kaufleute mehr zu den Preußen zu schicken, heißt es in dem Schreiben. Offenbar hielt Kuny den Kommandanten, ein Säufer, für unfähig.

Kuny macht was er will. Er lässt Schiffe plündern, zettelt Schlachten an. Nachdem ein Streit eskaliert, greift das nahegelegene Fort Dix Cove an. Am Ende fliegt der Besatzung dort ihr Pulvermagazin um die Ohren. Bei der Bevölkerung kommen seine Aktionen gut an. "Mit der lokalen Bevölkerung hatte er keine Probleme, das waren seine Verbündeten", sagt Edward Adum Nyarko. "In Krisensituationen konnte er sich an sie wenden und auf ihre Unterstützung zählen."

Unterdessen versiegt in Preußen das Interesse an der Kolonie im fernen Afrika endgültig. Im Jahr 1717 wird die Festung verlassen. Im September bittet "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. Kuny die Stellung zu halten, drei Monate später wird die Kolonie verkauft. Für die Afrikaner ergibt das keinen Sinn: Aus ihrer Sicht erlöscht mit dem Abzug der Preußen auch ihr Besitzanspruch. So als würde ein Pachtvertrag aufgegeben.