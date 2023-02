Gaffer haben in Neuruppin in Brandenburg (Ostprignitz-Ruppin) die Rettung eines Kindes von einer hohen Mauer behindert. Der 13-jährige Junge war am Mittwochnachmittag auf die Stadtmauer geklettert und traute sich dann in einer Höhe von sechs Metern nicht, wieder herunterzuklettern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Herbeigerufene Feuerwehrleute retteten den Jungen mit Hilfe einer Steckleiter.