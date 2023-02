Die Einwohnerzahl in Berlin hat einen neuen Höchststand erreicht: Zum 31. Dezember 2022 hatten rund 3.851.000 Personen ihren Erstwohnsitz in der Hauptstadt, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit; die Daten stammen aus dem Einwohnermelderegister.

Demnach ist die Zahl der Berlinerinnen und Berlin um knapp 75.300 Menschen beziehungsweise 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dieser Zuwachs ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung, wie die Statistiker auf Anfrage von rbb|24 mitteilten. Den größten Anteil daran hatten Ukrainerinnen und Ukrainer. Fast 43.000 kamen vergangenes Jahr nach Berlin - besonders viele im ersten Halbjahr, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs.