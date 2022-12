mardeg Berlin Mittwoch, 14.12.2022 | 15:22 Uhr

An den Zahlen lässt sich ablesen, was geschehen muss in der Stadt. Treptow, Köpenick und Pankow sind bei weitem nicht in der Lage die Zuzüge rein allein mit dem ÖPNV wie dieser aktuell aufgestellt ist, zu bewältigen. Allein gestern, als Beispiel, zu erleben, wie voll die S8 nach Grünau als sechs Wagen Zug, kurz vor neun Uhr war, war schon erschreckend. Es war kein Siitzplatz frei, die Menschen standen in den Gängen. Dazwischen einzelne Fahrräder. Das heißt es müssen die Verkehrsströme realistisch wahrgenommen werden. Es pendeln nicht nur Morgens die Menschen in die Innenstadt rein. Nein, sie Pendeln, wie das Beispiel zeigt, Morgens auch raus, in die Außenstadt. Leer wurde der Zug in Adlershof, Wista Gelände mit seinen vielen Firmen, Forschungseinrichtungen. Parallel dazu konnte man von der S-Bahn aus gut sehen, wie voll das Adlergestell stadtauswärts war. Die Autofahrer hätten in der S-Bahn keinen Platz gehabt.