Tatverdächtig sind sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Charité-Tochter, gegen die Strafanzeige gestellt wurde. Die Akten wurden bereits an das Landeskriminalamt zur weiteren Auswertung übersandt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war von der Charité beauftragt worden. Im Juli 2022 hatten Recherchen des rbb zur Wiederaufnahme der Ermittlungen geführt.

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue und möglichen Vergaberechtsverstößen bei der Charité Facility Management (CFM) hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Schaden in Höhe von sieben bis zehn Millionen Euro festgestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Berlin dem rbb.

Es ging um Logistik-Software für den Umgang mit Sterilgütern, wie sie in jedem Krankenhaus benötigt wird. Auffällig war nicht nur, dass der Unternehmer weder eine eigene Website hatte, noch in einer der üblichen Wirtschaftsdatenbanken auftauchte. Mehr als ungewöhnlich war auch die Tatsache, dass seine Angebote und Rechnungen nach rbb-Recherchen zum größten Teil nachdatiert waren und es keine Ausschreibungen seitens der CFM gab.

Am Dienstag und Mittwoch sind Mitarbeiter mehrerer Kliniken in Berlin und Brandenburg erneut im Warnstreik. Der Klinikbetrieb läuft dennoch weiter - planbare Eingriffe waren jedoch im Vorfeld abgesagt worden.

Erneute Warnstreiks an Krankenhäusern

Einige Mitarbeiter der CFM sollen sich nach rbb-Informationen im Juni 2021 wegen diesem und anderer Fälle auch an den Charité-Vorstand gewandt haben. Konsequenzen für die CFM-Verantwortlichen hatte das zunächst nicht. Einige der Mitarbeiter, die auf die Missstände hingewiesen hatten, wurden inzwischen "freigestellt" oder ihnen wurde gekündigt.

Ein Blick in aktuelle Handelsregister-Auszüge zeigt, dass es in der Zwischenzeit CFM-intern Veränderungen gegeben hat: Ein Mitglied ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Ein weiterer Manager hat keine Prokura mehr. In der vergangenen Woche wurde der Aufsichtsrat über die Vorgänge informiert.