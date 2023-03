In Berlin und Brandenburg haben Beschäftigte im Gesundheitswesen am Dienstag einen Warnstreik begonnen. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.

In Berlin sind die Charité, das Jüdische Krankenhaus sowie die Kliniken von Vivantes betroffen. Dort wird für zwei Tage gestreikt. Schon in der vergangenen Woche kündigte die Charité an, planbare Operationen zu verschieben.

In Brandenburg legen Mitarbeiter am Klinikum Ernst von Bergmann und dem Klinikum Brandenburg/Havel die Arbeit nieder. Der Streik dauert dort aber nur bis zum Ende der Tagschicht am Dienstag (18 Uhr). Laut Verdi befindet sich das Personal des Ernst von Bergmann Klinikums erstmals seit über 20 Jahren in einem Streik.