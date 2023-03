Die Berliner U-Bahnlinie U2 fährt ab Freitag wieder bis zum Bahnhof Ruhleben in Charlottenburg-Wilmersdorf durch. Das teilte die BVG am Donnerstag mit.

Gleichzeitig kündigte die BVG Sanierungsarbeiten am U-Bahnhof Senefelderplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg an. Die Arbeiten sollen am 20. März beginnen und bei laufendem Betrieb sowie in den nächtlichen Betriebspausen stattfinden. Der Verkehr der Linie U2 soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. In dem 110 Jahre alten Bahnhof sollen Risse repariert, Putz- und Malerarbeiten durchgeführt, neue Fliesen angebracht und die Beleuchtung erneuert werden.

Auch der U-Bahntunnel soll saniert werden. Dabei werde vor allem die Außendichtung erneuert, so die BVG. Dafür müsse die Tunneldecke von oben freigelegt werden. Da der U-Bahnhof unmittelbar unter der Fahrbahn liege, werde es an der Kreuzung Schönhauser Allee/Schwedter Straße/Metzer Straße eine veränderte Verkehrsführung geben – für rund zwei Jahre.