Goldene Blogger 2023 - Tara-Louise Wittwer aus Berlin für TikTok- und Instagram-Formate ausgezeichnet

Di 25.04.23 | 10:59 Uhr

Bild: Constantin Ranke

In diesem Jahr gibt es zwei Bloggerinnen des Jahres: Am Montagabend sind Tara-Louise Wittwer aus Berlin und Aria Addams aus Wolfsburg bei der 16. Verleihung der Goldenen Blogger ausgezeichnet worden. Das teilten die Organisatoren des Social-Media- und Influencer-Awards am Dienstag mit.

Novum bei der Preis-Verleihung

Tara-Louise Wittwer wurde bei der Verleihung in Düsseldorf für ihre TikTok- und Instagram-Formate ["WasTaraSagt" www.tiktok.com] zunächst allein als beste Bloggerin Deutschlands ausgezeichnet. Als "Symbol für Diversität" teilte sie den Preis aber mit Aria Addams [www.tiktok.com], die in der Kategorie Entertainment leer ausgegangen war, wie die Organisatoren weiter mitteilten. "Ich möchte ein Zeichen setzen, Aria hat diesen Preis so sehr verdient", sagte Wittwer. Addams berichtet in ihren Social-Media-Kanälen über ihren Alltag als Drag Queen. Wittwer wehr sich in ihren Formaten gegen toxische Männlichkeit.

"In der Geschichte der Goldenen Blogger war diese Situation ein Novum. Aber der Preis steht für Gemeinschaft und Vielfalt - deshalb sind wir dem Wunsch von Tara-Louise Wittwer sehr gern nachgekommen, so dass nun beide Bloggerinnen des Jahres sind", sagte Mit-Ausrichterin Franziska Bluhm.

Berliner gewinnen in der Kategorie "Tagebuch"