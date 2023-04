Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 04.04.2023 | 19:20 Uhr

Die Bezeichnung "Umstrittenheit" empfinde ich als ausgesprochen merkwürdig: Merkwürdig deshalb, weil offenbar eine Unumstrittenheit als das Ideal zu gelten hätte. Das aber kann in einer Demokratie, die von recht unterschiedlichen Auffassungen über etwas lebt, nicht sein. Insofern ist der Streit geradezu ein Lebenselexier der Demokratie.



So natürlich auch ggü. diesem Bauwerk.



Die einen sehen darin ein symbolhaftes Wiederaufstehen des Monarchismus, so, als hätte ein Bauwerk aus Stein die Macht dazu, dieses herbeizuführen. Die anderen sehen Kubatur und figürliche Gestalt des Humboldt-Forums als architektonischer Ausgangspunkt der Straße "Unter den Linden". Das war in der Tat so gewesen: keine Linden ohne ihren Ausgangspunkt, das frühere Schloss, und ohne ihren Endpunkt, das (nach dem Krieg restaurierte) Brandenburger Tor.



Sonst blieben die Linden ein Torso. So ist dann auch Krone u. Krönung zu verstehen.