Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 02.11.2022 | 18:36 Uhr

In der Tat gibt es ein recht grobes Missverständnis. Dies gilt auch zwischen Jenen, die das Jesus-Zitat "Niemand kommt zum Vater im Himmel, denn durch mich" verallgemeinert sehen wollen, so als hätte sich das Überlieferte - wie immer das betrachtet wird - an alle Menschen der Welt gerichtet. Dabei ist auch nach der Überlieferung besagter Ausspruch gegenüber den Jüngern getan worden.



Wer Aussagen aus dem Kontext reißt und sie für allgemeingültig erklärt, hängt einem fundamentalistischen Gedankengut an, gleich welcher Religion. Wer Aussagen in den Kontext stellt und sie auf die eigens Zugetanen bezieht, lässt alles andere neben sich gelten.



Die zusammengesetzten Bibelzitate sind eben Zitate und als solches können sie verstanden werden. Gleich so das Kreuz. UND: Es gilt, mit allen gebotenen Mitteln deutlich zu machen, dass sich das heutige Verständnis davon unterscheidet:

Es gibt so viele Wege zu Gott und an Gott vorbei, wie es Menschen gibt.