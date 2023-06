Nachdem das Verhalten ihrer spielenden Kinder zu einem Streit zwischen den Eltern geführt hat, musste die Polizei zu einem Spielplatz in Berlin-Neukölln anrücken. Der 36-jährige Vater eines der Kinder sei am Mittwoch gegen 18:30 Uhr auf dem Kinderspielplatz am Weichselplatz gemeinsam mit einem 24 Jahre alten Begleiter auf den Vater eines anderen Kindes losgegangen, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Der Begleiter habe den Vater des anderen Kindes angeschrien und ein Fahrrad nach dem Mann geworfen. Der 42-Jährige sei dabei verfehlt worden, das Fahrrad habe jedoch die Mutter des Kindes am Kopf getroffen und verletzt.