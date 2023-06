Lebenslange Haft wegen Mordes an 15-Jähriger in Berlin rechtskräftig

Knapp drei Jahre nach dem Mord an einer 15-Jährigen an der Berliner Rummelsburger Bucht ist die lebenslange Haftstrafe gegen den Täter rechtskräftig. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig bestätigte mit einem am Freitag in Karlsruhe bekanntgegebenen Beschluss das entsprechende Strafurteil des Landgerichts Berlin vom Oktober. (Az: 5 StR 189/23)