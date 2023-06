In Reaktion auf die Verkündung der Kandidaten für die rbb-Intendantinnenwahl hat die Personalvertretung des Senders Kritik am Verfahren geübt. Dabei richtet sich der Einspruch der Beschäftigtenvertreter gegen den Ausschluss eines Kandidaten.

Die Vertreter von Personalrat und Freienvertretung in der rbb-Findungskommission richten sich dabei gegen das Vorgehen der Findungskommission für die Kandidaten. Dem Rundfunkrat seien nicht alle geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt worden, so der Vorwurf. Anders als in der Pressemitteilung vom Montag dargestellt, sei die Auswahl von drei Kandidatinnen keineswegs einvernehmlich gewesen.

Seine Qualifikation als profilierter Programm-Macher und Manager spiele dabei leider keine Rolle, so der Personalrat. Damit würden dem Rundfunkrat entgegen des ausdrücklichen Votums der Personalvertreterinnen in der Findungskommission nun nicht alle geeigneten Bewerberinnen und Bewerber vorgestellt.

Die Bezahlung von Spitzenpositionen im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gehöre auf den Prüfstand, so der Personalrat. Dieser Prozess sei im rbb auch angestoßen worden und müsse in den nächsten Jahren konsequent weitergeführt werden. Es sei jedoch weder Aufgabe noch Auftrag der Findungskommission, über die Höhe der Vergütung der obersten Führungskraft im rbb zu entscheiden.

Inzwischen gibt es auch eine Stellungnahme der amtierenden rbb-Intendantin Katrin Vernau zum Stand des Wahlverfahrens: "Es kann niemanden verwundern, dass mein Name auf der nun veröffentlichten Liste fehlt, ich habe mich an dem Bewerbungsverfahren nicht beteiligt. Das war kein Votum gegen den rbb. Meine Bereitschaft, den Sender weiterhin zu führen, ist seit Februar bekannt, sie besteht weiterhin. Es liegt nun an den Gremien, zu entscheiden. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, das gebietet schon der Respekt vor den neuen Kandidatinnen. Selbstverständlich werde ich in jedem Fall meinen Aufgaben, meiner Verantwortung und meinen Pflichten dem rbb gegenüber bis zu meinem letzten Arbeitstag gerecht werden - mit dem gewohnten Engagement und mit Freude."