An der Oberbaumbrücke zwischen den Berliner Stadtteilen Friedrichshain und Kreuzberg haben Feuerwehrtaucher am Samstagnachmittag einen jungen Mann aus der Spree gerettet. Er war aus noch ungeklärten Gründen von der Brücke gefallen.



Lat Feuerwehr war er bis zu 30 Minuten unter Wasser. Der Mann konnte im Rettungswagen erfolgreich wiederbelebt werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Eine zweite Person, die zur Rettung hinterhergesprungen war, blieb unverletzt. Die Sperrung der Oberbaumbrücke wurde am Abend wieder aufgehoben. Etwa 50 Rettungskräfte waren im Einsatz.