Viel Sonne, aber kein Regen und vermutlich bleibt das erst einmal auch so. Deshalb geistert in Berlin bereits das Wort "Wasserrationierung" umher - in Brandenburg kennt man das schon. Warum die Region jetzt mehr wie ein Schwamm funktionieren muss. Von Hasan Gökkaya

In Berlin erwägt deshalb Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU), den Wasserverbrauch zu rationieren - sollte die Trockenheit dazu führen, dass das Trinkwasser in Berlin knapp wird. Betreffen könnte das beispielsweise Besitzer privater Swimmingpools und Gartenbesitzer, denen untersagt werden könnte, ihren Garten zu gießen. Was düster und auch ein bisschen unglaublich klingt, ist in Brandenburg schon Realität. In der Vergangenheit wurden etwa im Panketal bei Bernau Gartensprengverbote durchgesetzt, auch der Wasserverband Strausberg-Erkner begann damit, das Wasser für Privathaushalte zu rationieren; Zugezogene mit neuem Wasseranschluss in einem neu gebauten Haus durften nur noch 105 Liter Wasser pro Person und Tag verbrauchen. Und generell ist wahrzunehmen: knappes Trinkwasser führt zu Verteilungskämpfen, die zuletzt auch immer häufiger vor Gericht landeten .

Seit Wochen regnet es einfach nicht. Das wird nach Ansicht der Metereologen in kommender Zeit auch so bleiben. Für Freizeitausflüge in Brandenburg oder zum Abhängen in Berlins Parks ist das vielleicht gut, schlecht jedoch, wenn es um die Planung der Versorgungssicherheit geht.

Es ist auch weiterhin erstmal kein nennenswerter Regen in Sicht, der die Situation ums Wasser entspannen könnte. Die nächsten sieben bis zehn Tage sehen laut ARD-Wetterexperten Torsten Walter so aus: trocken. "Hin und wieder kann es in den nächsten Tagen in Berlin-Brandenburg durchaus auch mal regnen, das trifft aber auf lokalen Flächen zu und der Regen dauert nicht lange an." Selbst wenn es kräftig schauere, bringe das keine nachhaltige Entspannung. "Denn der Boden braucht Zeit, um das Regenwasser aufzunehmen", so Walter.

Das ist ein Problem: Klappt es mit der Aufnahme des Regenwassers nicht, sickert es auch nicht ins Grundwasser. Was die Region also jetzt braucht, auch wenn das die Menschen in Schwimmbädern und Seen vielleicht nicht gerne lesen, ist der sogenannte Landregen. Bauern wissen diesen zu schätzen, denn er hält mehrere Stunden an und dabei fällt immer nur mäßiger Niederschlag - "der Boden hat dann viel Zeit, das Regenwasser aufzunehmen", sagt Walter.



Dass das Thema Wasserrationierung überhaupt in Erwägung gezogen wird, ist ein bisschen überraschend, ein bisschen aber auch nicht. Dem Wetterexperten zufolge hatte es einerseits in den vergangenen Wintermonaten nämlich recht viel geregnet. Selbst im März und April war der Niederschlag demnach noch okay.