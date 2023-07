Beschleunigtes Verfahren gegen Klima-Aktivisten in Berlin gescheitert

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sei Mitte Juni in etwa 25 Fällen beim Amtsgericht Tiergarten ein beschleunigtes Verfahren gegen Klima-Aktivisten beantragt. Im ersten verhandelten Fall dieser Art ist der Antrag nun gescheitert.

In Berlin ist das erste beschleunigte Verfahren gegen einen Klima-Aktivisten gescheitert. Das Amtsgericht Tiergarten setzte am Dienstag das Verfahren nach der Anhörung des ersten Zeugen aus und beschloss, dass über den Vorwurf der Nötigung gegen einen 35-Jährigen in einem Normalverfahren verhandelt werden soll.

Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren lägen nicht vor, erklärte die Vorsitzende Richterin Lola Petersen nach knapp dreistündiger Verhandlung. Es seien weitere Zeugen zu befragen, um unter anderem zu klären, wie lange der Rückstau bei der Straßenblockade dauerte und wie die Verkehrsumleitung erfolgte. Der Mann, der sich im November 2022 in Berlin-Friedrichshain an einer Aktion der Gruppe "Letzte Generation" beteiligt haben soll, hatte im Prozess geschwiegen.