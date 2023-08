Tatsächlich werden seit vielen Jahren immer wieder große Hydraulik-Spreiz- und Schneidegeräte gezielt von Kriminellen aus den Feuerwehrwachen und Fahrzeugen gestohlen, um sie bei Einbrüchen und Überfällen einzusetzen. So zerschnitten etwa Täter beim Einbruch in ein Dresdner Museum ein Fenstergitter, die gesicherten Türen überfallener Geldtransporter wurden so aufgebrochen und erst vor einigen Wochen brachen Einbrecher mit einem gestohlenen High-Tech-Spreizgerät in eine Postbank in Berlin-Gesundbrunnen ein.