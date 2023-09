Die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist der Luft-Taxi-Service für die Spitzenpolitiker der Republik – und selbst immer wieder ein Politikum. rbb-Reporter konnten nun erstmals Einblicke in den Betrieb am Regierungsterminal nehmen. Von Hanno Christ

In der Einsatzzentrale erwarten sie an diesem Tag die Ankunft des Bundespräsidenten und die des Verteidigungsministers. Die Außenministerin haben sie schon am Morgen Richtung USA verabschiedet.

Das derzeitige Regierungsterminal war ursprünglich nur als Provisorium für einen Übergang von fünf Jahren geplant. Es sollte der Vorläufer eines deutlich größeren Terminals sein. Aus finanziellen Gründen wurden die Pläne aber wieder kassiert. Stabsfeldwebel Paul Müller hat mit dem Provisorium leben gelernt, macht aber keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, dass es nun kleiner gekommen ist. Müller, gebürtiger Cottbuser, organisiert seit zwölf Jahren die Arbeit am Terminal und hat seine Erfahrungen bei der Gestaltung des Gebäudes in Schönefeld einfließen lassen.

Der Betrieb ist eng getaktet, es geht um Minuten. Aufgabe der Flugbereitschaft und der Besatzung am Terminal ist es, den "VIPs" möglichst viel Zeit zu verschaffen. "Zeit ist unheimlich wertvoll. Ehemalige Regierungsmitglieder waren teilweise bis zu fünf Minuten getaktet. Wenn die hier angekommen sind und festgestellt haben: Ich bin jetzt fünf Minuten zu früh, dann kam dann schon eine Aussage: 'Mensch, dann hätte ich ja im Büro noch einen Schriftsatz aufsetzen können und mir dieses und jenes durchlesen können'", so der Stabsfeldwebel. Im Vergleich zu früher habe sich die Taktung erhöht. "Was schon eine hohe Belastung ist, das darf man nicht verkennen", sagt Müller. Die Politiker hätten ein hohes Pensum. "Und ganz ehrlich: Ich möchte es nicht machen."

Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied machen können: Durchgehende Spiegel in den Aufzügen, in denen sich die "VIPs" für den protokollarisch korrekten Auftritt begutachten können, Hinterausgänge in Konferenzräumen, Redner-Pulte, die auch für Politiker in Rollstühlen geeignet sind, Bäder mit entsprechenden Möglichkeiten, sich zu schminken oder geschminkt zu werden. Über Details und Namen ihrer Fluggäste bewahren sie hier im Terminal diskretes Stillschweigen. Müller hat schon viele Politiker und Politikerinnen kommen und gehen sehen. Die Flugbereitschaft ist ein Service der Luftwaffe für die Vertreter der Verfassungsorgane, also für den Bundespräsidenten, die Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages und des Bundesverfassungsgerichtes.

Geflogen wird in Schönefeld längst nur noch am BER, das alte Terminal 5 ist aus der Corona-bedingten Zwangspause nicht zurückgekehrt. Nun soll der alte Flughafen zu einem neuen Stadtkern Schönefelds werden. Von Sebastian Schöbel

Man sei, so Stabsfeldwebel Müller, in Deutschland nicht für Pomp bekannt, sondern eher für Zurückhaltung. Insofern passe das Gebäude gut zur Regierung. Es sei nicht immer einfach gewesen, Diplomaten aus anderen Ländern vom Rauchen abzuhalten. Dem "Geschick des Auswärtigen Amtes", so Müller aber sei es zu verdanken gewesen, dass bis heute dort nie eine Zigarette angesteckt worden sei. Das Terminal bietet aber auch Möglichkeiten diskreter Diplomatie abseits der Öffentlichkeit. Die Räume sind abhörsicher, geschaffen für den Fall, dass Politiker anderer Nationen hier für eine Kurzvisite landen.

Auch in Lounges der "VIP" können wir Journalisten – zum Teil erstmals – einen Blick werfen. Die Räume sind alle benannt nach berühmten Frauen, wie der Schriftstellerin Ricarda Huch oder der Komponistin Clara Schumann. Ein Kontrapunkt zum alten Standort in Tegel, in denen die Aufenthaltsräume allesamt Männernamen trugen. Die Räume sind in dezenten Farben gehalten, mit eleganten schlichten Möbeln und viel Holz. An den Wänden hängen Kunstwerke aus den Beständen des Auswärtigen Amtes, etwa ein Gemälde, das Schloss Sanssouci zeigt – ein Willkommensgruß aus Brandenburg. Alle Zimmer haben große Fenster mit Ausblick auf das große Flugfeld und das Terminal des BER auf der anderen Seite.

In der Vergangenheit war die Flugbereitschaft immer wieder im Fokus wegen Defekten an den Maschinen. Zuletzt musste Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Grüne) eine Reise nach Australien abbrechen. Die mitreisenden Journalisten verbreiteten die Pannen-Nachricht in alle Welt. Für die Flugbereitschaft war es ein technisches und mediales Desaster.

Am späteren Nachmittag setzt der weiße A318 des Bundespräsidenten pünktlich auf Brandenburger Boden auf. Die Maschine mit der Aufschrift "Bundesrepublik Deutschland" und dezenten Streifen in Deutschlandfarben an der Seite kommt gerade aus Belgien, von einem Staatsbesuch. Nachdem die Maschine zum Stehen gekommen ist, fährt die lange Reihe schwarzer Limousinen vor. Nur wenige Sekunden nach dem Ausstieg sind Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender schon wieder unterwegs Richtung Berlin. Es ist ein Einsatz nach Plan, der Flug diesmal ein ruhiger, ohne Pannen. Keine Selbstverständlichkeit.

Auf ein teures Terminal will die Bundesregierung verzichten, nicht aber auf den kompletten Umzug der Regierungsflotte von Köln nach Schönefeld. Die Hubschrauberstaffel des Bundes zieht schon früher an den BER als geplant. Von Thomas Bittner

Auch Stabsfeldwebel Müller wurmt die Berichterstattung. "Wir hier für uns wissen, dass wir eine sehr gute Arbeit machen und dass die kleinen Fehler, die hier passieren, uns mehr stören und ärgern als die Presse, die darüber berichtet. Unser Ziel ist es, perfekt zu sein." Die Flotte aus 18 Maschinen, darunter mehrere Hubschrauber, ist tatsächlich mittlerweile in großen Teilen erneuert. Außenministerin Baerbock war in einer Maschine unterwegs, die kurz vor der Ausmusterung stand.

Man stehe nun mal im Fokus, so Oberstleutnant Christian Beste, der derzeit Standortkommandeur in Schönefeld ist. "Negative Presse hört man natürlich nie gerne. Jetzt muss man aber sehen: Wenn wir pünktlich sind, dann ist es ja das, was man von uns erwartet. Ich vergleiche das gerne mit der Deutschen Bahn. Wenn die Züge pünktlich sind, nimmt keiner Notiz von, aber wenn was ausfällt, dann ist man gleich in so einer Situation, wo man sich darüber aufregt."

In der Kritik steht die Flugbereitschaft aber auch immer wieder, wenn es um den umweltschädlichen und teuren Pendelverkehr zwischen dem Standort am BER in Schönefeld und dem derzeitigen Hauptquartier der Flugbereitschaft am Flughafen Köln-Bonn geht. Die Flächen in Schönefeld sind für die Stationierung der gesamten Flugbereitschaft noch zu klein. Wegen des Bauverzuges am BER verzögerten sich auch mehrfach die Planungen für den Umzug. Der ist nun frühestens für 2032 vorgesehen. So lange müssen die 18 Flugzeuge der Bereitschaft pendeln.

Die zahlreichen Leerflüge der Maschinen, die dadurch entstehen, würden als Ausbildungsflüge für die Besatzungen genutzt, so Standortkommandeur Beste. Die Flugbereitschaft sei Taxibetrieb und Fahrschule in einem. "Das ist notwendig. Was wir nicht haben wollen, sind untrainierte, unerfahrene Besatzungen, die die Spitzen unserer Verfassungsorgane durch die Welt fliegen." Das Hin- und Her werde gut ausgenutzt, so Beste.