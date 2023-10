Wie die Berliner Polizei dem rbb mitteilte, erfasste die Tram den 65-Jährigen an einem Fußgänger-Übergang in Höhe See-/Oudenader Straße und verletzte ihn an den Beinen. Der 55 Jahre alte Tram-Fahrer erlitt einen Schock. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Seestraße war für den Autoverkehr eineinhalb Stunden in dem Bereich gesperrt. Der Tramverkehr ist noch immer unterbrochen.

Die Zahl von Verkehrsunfällen mit Straßenbahnen in Berlin ist in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich angestiegen - und auch im laufenden Jahr deutet sich eine Fortsetzung dieses Trends an. Zuletzt war am 17. September in Berlin in Lichtenberg eine 20-jährige Frau von einer Straßenbahn angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden.



Im Jahr 2018 kam es in Berlin zu 336 Tram-Unfällen, 2019 erhöhte sich die Zahl auf 367. Im Corona-Jahr 2020 sank die Zahl dieser Unfälle auf 294, im folgenden Jahren waren es aber bereits wieder 387 und im Jahr 2022 sogar 411. Im ersten Halbjahr 2023 gab es bereits 212 Unfälle, an denen Trams beteiligt waren. Das geht aus Statistiken der Berliner Polizei hervor.