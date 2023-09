In den zurückliegenden Jahren haben Polizei in Berlin und Brandenburg immer mehr Unfälle registriert, an denen Straßenbahnen beteiligt sind. Das zeigen Zahlen, die rbb|24 vorliegen. Gleichzeitig ist ihr Anteil an allen Unfällen verschwindend gering. Von G. Gringmuth-Dallmer und F. Preiss