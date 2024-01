Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Silvesternacht offenbar verschimmelte Verpflegung erhalten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) schrieb am Montag auf dem Nachrichtenportal X: "Wieder Ärger mit der Verpflegung: teils schimmeliger Inhalt" und zitierte DPolG-Landeschef Bodo Pfalzgraf mit den Worten: "Einsatzkräfte haben das als respektlos empfunden. Die Fehlersuche läuft."

Man kenne den Sachverhalt, bestätigte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Montagnachmittag dem rbb. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet. Die Berliner Polizei sei "entsetzt, dass so ein Proviant an die Einsatzkräfte ausgegeben wurde", sagte Dierschke. "Polizeipräsidentin Slowik findet das untragbar und wird sich persönlich dahinterklemmen, dass das zeitnah aufgearbeitet wird", sagte die Polizeisprecherin weiter.



Ab Dienstag werde man recherchieren, welche Lieferwege es gegeben habe und ob der Caterer dafür verantwortlich sein könnte. Ob letztlich vertragsrechtliche Konsequenzen gezogen werden müssten, könne man jetzt noch nicht sagen, so Dierschke.



Wie viele Brötchen verschimmelt und wie viele Polizeikräfte davon betroffen waren, konnte Dierschke noch nicht sagen. Auch das werde ermittelt, sagte sie dem rbb.