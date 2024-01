Angriffe auch auf Einsatzkräfte - Polizei meldet mehr als 200 Festnahmen in Berliner Silvesternacht

Mo 01.01.24 | 02:14 Uhr

rbb/Daehler Audio: rbb24 Abendschau | 31.12.2023 | Bild: rbb/Daehler

Die Polizei hat in der Silvesternacht zahlreiche Menschen festgenommen. Auch Angriffe auf die Polizei und Feuerwehr gab es, das Ausmaß ist noch offen. Am Brandenburger Tor und in der Stadt feierten Zehntausende den Jahreswechsel mit Feuerwerk.

Polizei und Feuerwehr mit Tausenden Einsatzkräften im Einsatz

Angriffe auf Einsatzkräfte - Ausmaß noch unklar

Polizei meldet über 200 Festnahmen

Feierende beschießen sich gegenseitig am Alexanderplatz

Böllerverbotszonen in Neukölln, Schöneberg, Alexanderplatz

Silvesterparty am Brandenburger Tor

Begleitet von einem Großeinsatz von Tausenden Polizisten und Feuerwehrleuten haben Berlinerinnen und Berliner sowie Gäste in der Hauptstadt den Jahreswechsel gefeiert. Wie in den Vorjahren gab es Angriffe auf Polizei und Feuerwehr, das Ausmaß war bis zum frühen Morgen noch unklar.



Die Polizei meldete gegen 2.00 Uhr über 230 Festnahmen. Die Angriffe auf die Einsatzkräfte mit Böllern und Feuerwerkskörpern gab es nach Angaben der Polizei im ganzen Stadtgebiet. Zum gleichen Zeitpunkt war von mindestens 15 verletzten Polizisten die Rede. Die Feuerwehr verzeichnete bis 01.30 Uhr rund 500 Einsätze.



Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte am frühen Abend beim Besuch einer Polizeiwache in der Sonnenallee vor Journalisten erklärt, in den vergangenen Wochen und Monaten sei viel Gewaltprävention betrieben worden. "Heute ist die Nacht, wenn's denn notwendig ist, die Nacht der Repression, wo der Rechtsstaat sich versuchen wird durchzusetzen", sagte Wegner. "Und ich bin mir auch sicher, dass er sich durchsetzen wird."

dpa/Jörg Carstensen Erstmals Eintritt - So wird die große Silvestersause am Brandenburger Tor Bis zu 65.000 Menschen werden zur großen Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet, erstmals wird in diesem Jahr Eintritt verlangt. Wer mitfeiern möchte, muss Kontrollen über sich ergehen lassen - nicht nur Böller und Raketen sind tabu.

Böllerverbotszonen in mehreren Berliner Stadtteilen

An Silvester galten mehrere Böllerverbotszonen am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg, Neukölln und Kreuzberg. Das Verbot gilt vom Silvesterabend um 18 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr. Entlang der Sonnenallee wurden etwa auf einer Strecke von mehreren hundert Metern Absperrgitter an den Bürgersteigen aufgestellt. In den Zonen war auch die Mitnahme von Feuerwerk untersagt. Während der ersten Stunden des Silvesterabends war die Lage laut einer Polizeisprecherin "relativ entspannt". Die Sonnenallee in Neukölln sei "ganz, ganz ruhig", rund um die eingerichtete Böllerverbotszone werde "sehr verhalten" Feuerwerk gezündet. Dennoch gab es Zwischenfälle. Kurz nach Mitternacht bewegten sich laut einer rbb-Reporterin Hundertschaften der Polizei durch die Querstraßen zwischen der Karl-Marx-Straße und der Sonnenallee. Laut dpa verhinderten Einsatzkräfte, dass eine Barrikade mitten auf der Straße aufgebaut wurde. Ebenfalls in Neukölln wurden gegen Mitternacht Autos mit Feuerwerkskörpern beschossen, auch Polizei- und Rettungsfahrzeuge, wie die Polizei auf der Onlineplattform X mitteilte.

Brennende Balkone, Pyro gegen Einsatzkräfte und andere Feiernde

Am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus beschossen sich am Abend rund 500 Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik, teilte die Polizei bei X mit. Beamte hätten die Gruppe auseinandergetrieben und Personen kontrolliert. Aus einer größeren Gruppe heraus seien Einsatzkräfte beschossen worden. In Gropiusstadt in Berlin-Neukölln wurden nach Angaben der Polizei auf X.com neun Personen festgenommen. Die Personen hätten Benzin in Flaschen gefüllt und Stofffetzen als Lunten hineingesteckt. Die Polizei sprach von "elf sichergestellten Molowcocktails". In Prenzlauer Berg brannte es auf einem Balkon im 15. Stock eines Hochhauses. Das Feuer griff laut Feuerwehr auch auf die darüberliegenden zwei Etagen über. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Am Bundesplatz (Charlottenburg-Wilmersdorf) brannte ein parkender Pkw aus. In Berlin-Lichtenrade randalierte nach Angaben der Polizei eine große Gruppe von Menschen. Bei zwei von ihnen seien illegale Kugelbomben gefunden worden. Durch einen solchen Feuerwerkskörper war nach Angaben der Polizei am frühen Abend ein Einsatzfahrzeug beschädigt worden. Verletzt worden sei niemand, das Fahrzeug sei zu dem Zeitpunkt leer gewesen.

Zehntausende feierten am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor feierten 45.000 Menschen bei der traditionellen Silvesterparty. Es galten scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Besucherinnen und Besucher mussten wegen der Kontrollen Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Zugang zur Partymeile war nur von der Siegessäule aus möglich. Erstmals seit der Corona-Pandemie gab es wieder ein Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor. Privates Böllern war verboten. Laut Veranstalter war für 65.000 Menschen Platz. Bei leichtem Nieselregen kamen am Ende etwa 45.000 Besucherinnen und Besucher zur Partymeile. Wegen der Silvesterparty am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni wurden die Buslinien 106, 187 und N26 umgeleitet. Die U-Bahnlinie 5 sowie mehrere S-Bahnlinien hielten seit 16 Uhr nicht mehr an den Haltestellen Brandenburger Tor und Bundestag.

Abendliche Demonstration in Neukölln verboten

Aus Sorge vor Straftaten hatte die Berliner Polizei eine für die Silvesternacht angemeldete pro-palästinensische Demonstration in Berlin-Neukölln verboten. Am Nachmittag gab es eine pro-palästinensische Demonstration in Berlin-Neukölln, an der etwa 2.000 Menschen teilnahmen. Die Polizei hat mehrere Brennpunktbereiche definiert: Dazu zählen Nord-Neukölln und Kreuzberg vom Kottbusser Tor über den Hermannplatz bis fast zur High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee. Ein weiterer Bereich liegt im Süden Berlins, wo es vor einem Jahr die heftigsten Angriffe auf Feuerwehr und Polizei gab.



In der Silvesternacht 2022/2023 hatte es bundesweit Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten sowie Rettungskräfte gegeben, besonders betroffen war Berlin. Die direkte Verfolgung nach Böllerwürfen und Raketenbeschuss war für die Polizei schwierig, weil viele Randalierer im Dunkeln abtauchten. Durch die Auswertung von Videos im Internet ließen sich aber Täter identifizieren. Nach jüngsten Berichten leitete die Berliner Staatsanwaltschaft 151 Ermittlungsverfahren ein. 89 Verdächtige wurden festgestellt, in 75 Verfahren wird gegen unbekannt ermittelt.