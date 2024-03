Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Berlin-Wannsee

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Wannsee ist ein Mensch leicht verletzt worden.



Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, brannte es am Samstagmorgen in der zweiten Etage des Hauses in der Straße Am Kleinen Wannsee.