Die S25 soll bis nach Stahnsdorf erweitert werden. Zwei neue S-Bahn-Stationen und die Gleise sind dafür in Planung. Derzeit gibt es verschiedene Varianten, die geprüft werden müssen. Am Mittwoch gab es eine Informationsveranstaltung in Teltow. Von Philipp Rother

Während des ersten Bauabschnitts entfallen laut Odeg vom 1. April, 20:30 Uhr an bis 7. April, 19 Uhr alle Züge zwischen Werder (Havel) und Brandenburg an der Havel. Darüber hinaus fahren einzelne Züge im Abschnitt zwischen Werder (Havel) und dem Potsdamer Hauptbahnhof "in Tagesrandlage" nicht.

In der Nacht vom Sonntag, 7. April, 19 Uhr bis Montag, 8. April, 8 Uhr entfallen während des zweiten Bauabschnitts den Angaben zufolge dann alle Züge zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und Brandenburg an der Havel.

Während des dritten Bauabschnitts vom 8. April, 8 Uhr bis zum 9. April, 12 Uhr werden die Züge in Richtung Brandenburg an der Havel laut Auskunft der Odeg nicht in Potsdam Charlottenhof und Potsdam Park Sanssouci halten. Für die Halte in Groß Kreutz und Götz gelten demnach abweichende Uhrzeiten.

Für alle ausfallenden Züge werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, hieß es weiter.