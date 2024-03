Sehr verregneter Start in die Kahn-Saison

Im unteren Spreewald ist am Sonntag bei strömenden Regen die Sommersaison der Kahnfahrten eröffnet worden.



Die Veranstaltung war wegen des Wetters ins Brauhaus von Schlepzig verlegt worden. Bürgermeister Werner Hämmerling (parteilos) überreichte dort dem Hafenmeister das Rudel, die traditionelle Holzstange zur Fortbewegung des Kahns. Das Ganze wurde von Blasmusikanten und Mitgliedern des Lübbener Frauenchores in sorbisch-wendischer Festtagstracht begleitet. Anders als sonst fuhren zunächst in Schlepzig (Landkreis Dahme-Spreewald) witterungsbedingt keine Kähne ab.