Das neue Schulgebäude hat allerdings ein Problem. Obwohl Schüler ab August hier lernen können sollen, ist der Weg zur Schule nicht Teil der Planungen gewesen. Das Gebäude liegt am Rand eines Gewerbegebietes. Nach aktuellem Stand müssen sich die Schüler, die aus Kolkwitz kommen, ihren Schulweg mit Autos und Lkw teilen. Einen Rad- oder Fußweg gibt es nämlich nicht - und er ist aktuell auch nicht vorgesehen.

Sie ist das Großprojekt im Spree-Neiße-Kreis, die neue Gesamtschule in Kolkwitz. Fast 48 Millionen Euro investiert der Landkreis hier. Die Schule soll eine große Lücke in den Bildungsangeboten im Landkreis schließen - mit der größten Einzelinvestition, die Spree-Neiße jemals getätigt hat.

Die Eltern wollen ihre Kinder so nicht mit dem Fahrrad in die Schule schicken. "Morgens, wenn die Kinder losfahren müssen, geht hier der gesamte Berufsverkehr nach Cottbus durch", sagt Katharina Heyne vom Förderverein der Schule. Gemeinsam mit anderen Eltern hat sie sich organisiert und fordert nun einen sicheren Radweg.

Betroffene berichten dem rbb von gefährlichen Überholmanövern auf der engen Straße. Außerdem würden sich viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Von einem Planungsfehler wollen die Verantwortlichen allerdings nichts wissen. Der Landkreis als Schulträger sieht sich nicht in der Pflicht, für einen sicheren Schulweg zu sorgen. Ende Januar erklärte der zuständige Baudezernent von Spree-Neiße, Olaf Lalk, dass der Landesbetrieb Straßenwesen und die Gemeinde Kolkwitz in dieser Angelegenheit zuständig seien.

Noch im vergangenen Jahr hatte der Sozialdezernent von Spree-Neiße Michael Koch zudem erklärt, dass die Aufsicht beim Schulweg von den Eltern selbst getragen werden müsse. "Ich fühle mich als Mutter einfach verarscht", sagt die Elternvertreterin Katharina Heyne. "Jeder, der irgendwann mal von uns Bürgern gewählt wurde sagt, 'ich bin nicht zuständig'", so Heyne. Die Gemeinde Kolkwitz habe lange nichts von einer Verantwortung wissen wollen, ebenso wenig das Land oder der Landkreis. "Ich bin in diesem Fall Mutter und es ist mir wirklich egal, wer zuständig ist. Ich möchte, dass mein Kind einen sicheren Schulweg hat", so Heyne.