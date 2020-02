Proben wurden aus den oberen Atemwegen der Mitarbeiter entnommen. "Alle Proben sind inzwischen im Labor in Berlin angekommen", erklärte Amtsärztin Astrid Schumann am Freitag. Am Dienstag und Mittwoch ist ein zweiter Test für die 91 Tropical-Islands-Mitarbeiter vorgesehen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden nach Angaben des Sprechers freigestellt, bislang zeige keiner von ihnen Symptome.

91 Mitarbeiter des Brandenburger Erlebnisbads Tropical Islands sind am Freitag auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Landkreises Dahme-Spreewald führte das Kreisgesundheitsamt die Tests durch, laut einem Sprecher des Erlebnisbads war ein Amtsarzt dabei. "Die Testergebnisse werden in zwei Tagen erwartet", sagt Dahme-Spreewalds Gesundheitsdezernent Carsten Saß.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich ein Infizierter aus Nordrhein-Westfalen vom 20. bis 23. Februar in dem Badepark in Krausnick-Groß Wasserburg aufgehalten hatte. Nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten besteht für Badegäste aber keine Gefahr.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hielt sich die erkrankte Person am Wochenende nur in der großen Badehalle auf, nicht in Saunalandschaften oder Wellnesseinrichtungen. Der Virologe Drosten schließt nach Angaben des Ministeriums aus, dass noch vermehrungsfähige Viren in dem Badepark vorhanden sein können.