Das Land sei gut auf Krankheitsfälle vorbereitet, sagte Nonnemacher am Mittwoch. Ihr Ministerium stehe in ständigem Austausch mit dem Bund, dem Robert Koch Institut und den Gesundheitsbehörden der Kreise. Die Alarmpläne der Brandenburger Krankenhäuser und Vertragsärzte seien noch einmal überprüft worden, so die Gesundheitsministerin.

Auch in Berlin wurden Katastrophenschutzpläne für den Notfall geschmiedet.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte am Dienstagabend, dass man sich intensiv mit notwendigen Maßnahmen beschäftigt. Für den Katastrophenfall spiele man auch die Variante durch, ähnlich wie einige Kommunen in Norditalien die Stadt oder Teile davon abzuriegeln, bestätigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf Nachfrage.

Zwar steht eine Abriegelung der 3,7-Millionen-Metropole nicht ernsthaft zur Debatte, aber der Katastrophenschutz sei vorbereitet und mittlerweile auch ein entsprechender Krisenstab bei der Berliner Feuerwehr eingerichtet. "Die Frage ist, wie wirksam ist das, und funktioniert das in einer 3,7-Millionen-Einwohner-Stadt so umfassend wie in oberitalienischen Kleinstädten", so Geisel.