Drosten wird für Kommunikation in Corona-Krise geehrt

Der Virologe Christian Drosten ist mit einem Preis für seine Kommunikation in der Corona-Krise geehrt worden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stifterverband würdigen den Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité damit für seine "außerordentlichen Leistungen für Wissenschaft und Gesellschaft angesichts einer dramatischen Pandemieentwicklung", wie die Uniklinik am Montag in Berlin mitteilte. Der Preis wurde einmalig eingerichtet und ist mit 50.000 Euro dotiert.

Drosten habe es geschafft, dass die Wissenschaft in der Öffentlichkeit innerhalb sehr kurzer Zeit als verlässlichste Orientierung für das Management der Krise wahrgenommen werde, so die Begründung. Er erkläre den Menschen auf anschauliche, transparente und faktenbasierte Weise, was die Wissenschaft weiß, wie sie arbeitet und welche Unsicherheiten bestehen.