Schule in Alt-Tegel

Zum Schulstart unter Corona-Bedingungen beschreitet das Berliner Humboldt-Gymnasium in Alt-Tegel einen eigenen Weg: Statt Unterricht bekamen die Schülerinnen und Schüler erst einmal einen Corona-Test. Getestet wird in dieser und in der kommenden Woche zweimal, dann nur noch einmal pro Woche. Die Tests werden der Schule von einem Rostocker Bio-Technologie-Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt.