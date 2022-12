Der rbb|24-Adventskalender | Abgefahren aufgemacht - 6. Tür: Nikolaus kommt mit dem Cart

Di 06.12.22 | 06:28 Uhr | Von Stefan Ruwoldt

Bild: Marcus Behrendt

Die große Überraschung im Schuh ist heute eine Matheaufgabe, eine Textaufgabe. Es geht um Golf. Das Golf. Golf ist in Brandenburg eine Erfolgsgeschichte. Wir haben diese Erfolgsgeschichte genauer durchgerechnet und kommen zu erstaunlichen Ergebnissen.

24 kleine Geschichten rund um Bewegung, Geschwindigkeit oder um das bloße Fortkommen, das Verschwinden oder über Menschen, die etwas in Gang setzen - all das natürlich in Berlin und Brandenburg. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

"Spin", "Cart" und "Driving Range" - Golf ist eine Tätigkeit der Bewegung, genauer muss man sagen: der weltgewandten English-Speaking-Bewegung. Der Golfspieler oder die Golfspielerin sind meist auch nicht direkt lokale Character, weshalb sie eben "Cart" sagen statt "Karre" oder "Wägelchen". Golfspielerinnen und Golfspieler gucken gern und viel nach Übersee, manche really often nach Down Under. Sie haben ein Handicap, was sie aber immer sofort sportlich erklären, damit hier das Wort "Handicap" niemandem in den falschen Hals gerät. Golf gehört zu Brandenburg wie die Nordsee zu Tschechien.

Bild: imago images/Action pictures

Gut versteckt

Und mit diesem Nordseevergleich haben wir den Golf genau da, wo er hingehört, in der Ecke der englischen Wasserbestien. Golf braucht das Grün, das Grün braucht die Feuchtigkeit und die Feuchtigkeit findet es da gut, wo der Boden nicht nur aus Sand besteht. Kurz: Golf ist ein Sport von der Insel, wo es als Trockenheit gilt, wenn es zehn Minuten nicht regnet. Brandenburg aber besteht aus märkischer Erde - eine blumige Umschreibung für Sand - , Grün ist es in Brandenburg meist nur im Frühjahr für ein paar Wochen, und feucht ist's in Brandenburg immer nur direkt im See. All diese Gegensätze sorgen dafür, dass der Golfsport in Brandenburg verglichen werden kann mit einem exotischen Wesen. Alle finden dieses Wesen interessant und würden es auch gern mal angucken, aber leider ist der Golfsport darauf versessen, hinter Zäunen, Mauern und hohen Hecken stattzufinden. Golf ist - seit das Spiel vor 30 Jahren hier in der Mark eingetroffen ist - für den Brandenburger unsichtbar.

Das Türenteam Marcus Behrendt Illustrator und Comiczeichner "EMBE", mit bürgerlichem Namen Marcus Behrendt, steigt auch bei Schnee und Kälte auf sein Rad. Der gelernte Pädagoge nutzt jede Gelegenheit zum Zeichnen. Marcus Behrendt Redakteur Stefan Ruwoldt ist dem Weihnachtmann hinterhergehetzt, hat ihn aber nie erwischt. Das tat er mit dem Rad, dem Boot und seinem ganz privaten Motorschlitten. Nur beim Reiten, Golfen und Gleitschirmfliegen guckt er lieber zu.

Da hinten ein Ball

Die prominenteste Internetseite mit Infos übers Golfen ist natürlich eine English Speaking Page und heißt Leading Courses. Leading Courses zufolge hat Brandenburg 18 Courses. 18 Holes nimmt man als eine Art Norm für einen guten Course, also 18 mal 18 macht 324. Wenn man von dieser Summe 42 abzieht, also die Schuhgröße, die nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die häufigste Schuhgröße bei deutschen Männern und also (sehr wahrscheinlich auch) bei golfspielenden Männern ist (19 Prozent, aber diese Zahl bleibt außen vor), dann kommt man auf 282. Und wenn man diese Summe, also 282 nun durch 47 dividiert - denn deutschlandweit liegt Brandenburgs bekanntester Court auf Beliebtheitsrang 47 - kommt man, rechnerechnerechne, auf sechs. Darum ist dieser sechste Tag unseres Adventskalenders ein Golftag. Even in Brandenburg.