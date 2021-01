Mehr als 50 Mitglieder einer Großfamilie haben trotz der Corona-Pandemie in Berlin eine Hochzeit gefeiert. Die Polizei löste die Feier in Reinickendorf im Norden Berlins am Sonntagabend auf, wie am Montag mitgeteilt wurde.

In Berlin wie auch in Brandenburg war die Polizei in den vergangenen Wochen immer wieder gezwungen, größere Feste, Feiern oder Veranstaltungen aufzulösen. So wurde am vorletzten Samstag eine Hochzeitsfeier mit 60 Gästen aufgelöst, die in einem Penthouse in Berlin-Gesundbrunnen stattgefunden hatte.

Nur einen Tag später gab es im selben Ortsteil einen Einsatz in einem Gemeindehaus. Dort hatte ein Pfarrer einen Gottesdienst für 20 Personen veranstalten wollen, allerdings kamen viel mehr Gläubige. Als die Polizei die Veranstaltung beendete, waren mehr als 170 Erwachsene vor Ort und sehr viele Kinder.