Inzwischen wird der Liste [test-to-go.berlin] zufolge auch in zahlreichen Apotheken getestet. Auch in mehreren Kliniken sind Teststationen eingerichtet worden. Das Angebot soll weiter ausgeweitet werden , hatte Senatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Kalkuliert wird mit 3,1 Millionen Schnelltests, die pro Woche in Berlin vorgenommen werden könnten.

Bei der Kapazitätenplanung nicht einberechnet werden 600.000 Personen aus den Bereichen Schulen und Kitas, da sie regelmäßig in ihren Einrichtungen getestet werden. Der Berliner Senat baut darauf, mit dem Instrument der regelmäßigen Schnelltests Infektionen schneller erkennen und so die Ausbreitung des Coronavirus besser eindämmen und kontrollieren zu können.

Der Start in den zunächst 16 Testzentren des Landes Berlin in der vergangenen Woche war holprig verlaufen. Es haperte bei Technik und Terminen. Am Dienstag gab es in jenen Testzentren, für die zuvor Termine gebucht werden müssen, erst in vielen Monaten wieder freie Kapazitäten. Zudem hatten einige Testpersonen kein Smartphone dabei, um sich per QR-Code vor Ort registrieren zu können, oder QR-Codes konnten nicht gelesen werden.