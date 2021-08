Trotz der nächtlichen Zugangsbeschränkungen im James-Simon-Park in Berlin-Mitte haben sich dort am späten Freitagabend und in der Nacht Menschen aufgehalten. Das Bezirksamt Mitte twitterte am Samstagmorgen: "Wichtiger Hinweis: Nur weil die Polizei Berlin und das Ordnungsamt Mitte im James-Simon-Park nachts mal nicht zu sehen sind, heißt das nicht, dass Feiern dort wieder erlaubt ist!" Die Allgemeinverfügung gelte weiter, Ordnungswidrigkeiten würden geahndet.

Die Polizei teilte am Samstagmorgen auf Nachfrage mit, dass es in der Nacht aus polizeilicher Sicht keine Probleme gegeben habe. Es seien keine Straftaten registriert worden. In allen Parks seien Kleingruppen unterwegs gewesen, die aber nach Aufforderung gegangen seien.