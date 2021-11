Bis Ende der Woche könnte in Brandenburger Arztpraxen der Corona-Impfstoff von Biontech ausgehen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) rechnet damit, dass dann auch Impftermine in den Praxen abgesagt werden müssen.

In den Brandenburger Arztpraxen geht der Corona-Impfstoff zur Neige. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) rechnet damit, dass er bis Ende der Woche einigen Praxen ausgeht. Einige Impftermine müssten dann wohl in den Praxen abgesagt werden, sagte der KV-Vorsitzende Peter Noack am Dienstag dem rbb.

Wegen des Impfstoffmangels hat die Stadt Cottbus ihr Impfangebot im Foyer der Stadthalle bereits am Dienstagnachmittag eingestellt. Das Angebot soll aber bereits am Mittwoch in der Schopenhauerstraße ab 8 Uhr und in der Stadthalle ab 12 Uhr fortgesetzt werden. Bei beiden Angeboten steht ebenfalls ausschließlich der Impfstoff von Moderna zur Verfügung, der nur für Personen über 30 Jahren empfohlen wird.

Beim Brandenburger Impfgipfel mit dem Ministerpräsidenten und den Landräten habe man verabredet, 100.000 Impfungen pro Woche im ambulanten Bereich vorzunehmen. Nach Angaben der Landesregierung wurden innerhalb der letzten sieben Tage über 119.000 Corona-Impfungen landesweit durchgeführt, über 90 Prozent davon fanden in Arztpraxen statt.

Ergänzend werde von Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen aktuell 58 regionale Impfstellen betrieben, weitere sind in Planung. Zur Beschleunigung der Impfkampagne sollten auch die Kommunen mit eingebunden werden; das geschehe durch mobiles Impfen und Impfstellen in Städten, sagte der KV-Vorsitzende Noack.