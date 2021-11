Ralf K. Neukölln Samstag, 27.11.2021 | 12:29 Uhr

Ich lach mich tod. Was in dreiteufelsnamen autorisiert sie zu so einer Aussage? Haben sie irgendeine akademische Ausbildung? Sind sie Mitglied in einer Ärztekörperschaft? Wer oder was sind sie?



Im Übrigen gab es hier von Kommentatoren mit entsprechenden Voraussetzungen, die ihnen vmtl. fehlen, verbriefte Hinweise, dass Patienten ein Recht auf freie Wahl und Entscheidung haben. Und wenn jemand 2x Biontech hatte und er eine dritte mit Moderna ablehnt ist das sein Recht und sie haben NICHT darüber zu befinden.

Es reicht schon, dass man damals den Ladenhüter AZ, den die EU nicht mehr beschafft, nötigend den Ü60 verordnet hat. Es hat deswegen Anzeigen gegeben. Wir leben hier nicht in Nordkorea.