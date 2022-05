Mordwaffe Tresor - Tödliches Ende einer Party in Brandenburg

So 29.05.22 | 12:42 Uhr

Werbellin, April 2015. Eine Frau ruft bei der Polizei an und meldet im Namen ihres Nachbarn einen Mord. Am Tatort finden die Ermittler eine qualmenden Feuerstelle, darin menschliche Knochenreste. Was ist passiert und wie kann diese Tat rekonstruiert werden? Folge 34 des rbb|24-Crime-Podcasts "Im Visier"