Die für den 30. Oktober geplante Eröffnungsgala zum Start des BER wurde abgesagt. "Mit den steigenden Zahlen haben wir keine Alternative", sagte der Vize-Vorsitzende des Schonenfelder Gewerbevereins, Michael Wuscher, am Montag mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen auf Anfrage. "Da müssen wir der Gesundheit den Vorrang geben."

Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." (online) berichtet. Der Verein wollte am 30. Oktober in einer 7.000 Quadratmeter großen Messehalle am Flughafen eine Gala mit 750 Gästen ausrichten. Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup sollte die Begrüßungsrede halten. Im Landkreis Dahme-Spreewald liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aktuell in einem kritischen Bereich. Schönefeld zählt innerhalb einer Woche 29 neue Corona-Fälle. Bei 17.000 Einwohnern ist dies eine Inzidenz von 170.