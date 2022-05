Berliner Senat will Jahrestag der Befreiung am 8. Mai still begehen

Keine öffentlichen Gedenkveranstaltungen, keine Kranzniederlegungen: Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine hat der Berliner Senat beschlossen, dem Kriegsende am 8. Mai 1945 still und nichtöffentlich zu gedenken.

"Die Lage ist sehr bedrückend, und dem muss ein solches Gedenken auch gerecht werden", so Giffey. Man wolle damit unter anderem vermeiden, dass Situationen provoziert werden, die missverstanden werden könnten, so Giffey.

Am Tag der Befreiung kommenden Sonntag wird der Berliner Senat nur still und nichtöffentlich des Kriegsendes am 8. Mai 1945 gedenken. Das sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag.

Aus Senatskreisen hieß es dazu auf rbb-Nachfrage, dass mehrere Bedenken im Raum stünden. So stehe das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine und des Leides der dortigen Bevölkerung. Zudem solle vermieden werden, dass eine öffentliche Gedenkveranstaltung des Senats für russische Kriegspropaganda missbraucht werde.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach von einer "sehr sensiblen Gefährdungslage" am 8. und vor allem 9. Mai. Aktuell seien an beiden Tagen insgesamt rund 50 Veranstaltungen angemeldet. Hinter vielen dieser Veranstaltungen stehen wie in den Vorjahren russische Initiativen. Parallel sind in diesem Jahr aber auch anti-russische Gegenkundgebungen wegen des Angriffs von Russland auf die Ukraine geplant. Nach Angaben von Spranger ist die Polizei auf die Lage gut vorbereitet.

Am Sonntag sind an den sowjetischen Ehrenmälern an der Straße des 17. Juni und im Treptower Park in Berlin russische Gedenkveranstaltungen angekündigt. Nachmittags soll eine Demonstration unter dem Motto "Nein zum Krieg in der Ukraine" vom Brandenburger Tor aus durch das Regierungsviertel ziehen. Am Montag, der in Russland der Feiertag zum Kriegsende ist, geht es mit mehreren russischen Gedenkveranstaltungen in Berlin weiter.