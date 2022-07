Ankunftszelt am Hauptbahnhof wird im September verkleinert

Weil weniger Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Berlin ankommen, soll die sogenannte "Welcome Hall" am Hauptbahnhof verkleinert werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. Ab Ende September wird das große Zelt demnach zurückgebaut. Dafür entsteht eine kleinere, winterfeste Struktur aus Containern.

Nach Angaben der Sozialverwaltung hat sich die Zahl der Geflüchteten seit Anfang Juli stabilisiert: In der ersten Julihälfte kamen am Hauptbahnhof durchschnittlich knapp 330 Menschen pro Tag an. Als das Ankunftszelt errichtet wurde, waren es noch bis zu 10.000 Geflüchtete täglich.