In einer Mitteilung der GEW Berlin vom Montag hieß es, die Gewerkschaft blicke deshalb "mit großer Sorge auf den Start des neuen Kita-Jahrs". Sie kritisierte die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag zugesichert hatte, "die Bildungsausgaben zu erhöhen und das Bundesprogramm 'Sprach-Kitas' zu verstetigen".

"Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist": Unter diesem Titel finanziert der Bund seit sechs Jahren zusätzliches Personal für Sprachförderung an Kitas. Nun will er sich aus der Finanzierung zurückziehen, die Länder sollen übernehmen. Das stößt auf Kritik - auch bei der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Angesichts der großen Zahl an Kindern, die zurzeit als Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin ankommen, vereinfacht Berlin die Kita-Regeln. Die Einrichtungen dürfen überbelegen. Zusätzlich soll es in größeren Unterkünften Betreuungsgruppen geben.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der vielen geflüchteten Kinder aus der Ukraine hatten bereits Mitte Juli Bildungsgewerkschaften an das Familienministerium appelliert, das Förderprogramm weiterzuführen. Der Bund finanziert mit diesem Programm seit 2016 zusätzliches Personal an Kitas zur Sprachentwicklung. Gefördert werden vor allem Einrichtungen mit vielen Kindern mit Sprachförderbedarf.

Mit dem Aus für die "Sprach-Kitas" würden "Kindern schon beim Start in ihrer ersten Bildungseinrichtung wichtige Entwicklungschancen genommen", beklagte Christiane Weißhoff, die Leiterin des Vorstandsbereichs Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW Berlin, in der Mitteilung vom Montag. "Dabei haben Kinder ein Recht auf Bildung von Anfang an."

Nach Regierungsangaben werden mit dem Geld aus dem Förderprogramm derzeit etwa 8.000 halbe Stellen für Sprachbildung und Beratung an den Kitas fianziert. Im laufenden Jahr sind dafür Kosten von 248 Millionen Euro veranschlagt. Etwa jede achte der bundesweit rund 58.500 Einrichtungen ist den Angaben zufolge eine Sprach-Kita.

In Berlin nehmen mehr als 300 Kitas am Föderprogramm teil, vor allem in sogenannten Brennpunktvierteln. Die GEW Berlin fordert vom Senat eine "verbindliche Verstetigung von finanziellen Mitteln im Landeshaushalt für die Weiterführung der Sprachförderung".