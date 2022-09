Sondersitzung - Brandenburger Kabinett berät über Energiekrise

Di 13.09.22 | 06:08 Uhr

Das geplante Öl-Embargo gegen Russland würde Schwedt mit seiner Ölraffinerie besonders hart treffen. Auch das dürfte Thema bei einer Sondersitzung der Landesregierung am Dienstag zur Energie- und Versorgungssicherheit sein.

Angesichts der Energiekrise kommt die brandenburgische Landesregierung am Dienstag zu einer Sondersitzung in Potsdam zusammen. Dabei will das Kabinett seine Strategie zur Sicherung der Energieversorgung und Forderungen an den Bund abstimmen. Dabei dürfte unter anderem um die Zukunft der Ölraffinerie PCK in Schwedt (Uckermark) gehen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert vom Bund Unterstützung für die Raffinerie. Das Ziel müsse es sein, eine volle Auslastung des PCK in Schwedt zu erreichen, sagte Woidke dem rbb am Donnerstag. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hingegen hält eine Rückkehr der Raffinerie in Schwedt zum Normalbetrieb angesichts des geplanten Öl-Embargos gegen Russland für unrealistisch. "Von dieser technischen Forderung mussten wir Abstand nehmen", sagte Steinbach kürzlich im Wirtschaftsausschuss des Landtags.

Von einem Öl-Embargo gegen Russland wäre die Raffinerie besonders betroffen, weil sie mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft gehört und in erster Linie russisches Öl aus der Druschba-Pipeline verarbeitet. Am Dienstagnachmittag wollen sich der Regierungschef und mehrere Minister zu ihren Beratungen äußern.

Streit zwischen Brandenburg und Habeck

Vergangene Woche entbrannte ein offener Streit mit dem Bundeswirtschaftsministerium um die Ölraffinerie in Schwedt. Brandenburg hatte mit dem Ausstieg aus der Taskforce gedroht, die Lösungen für eine Zukunft des Standorts erarbeiten soll. Ein endgültiger Plan wurde noch nicht präsentiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Brandenburg in der Pflicht. Der Landesregierung liege ein Vorschlag über ein umfängliches Transformationsprogramm vor, mit dem der Standort Schwedt unterstützt und Arbeitsplätze gesichert werden sollen, schrieb Habeck in der vergangenen Woche an Steinbach und Finanzministerin Katrin Lange.

Woidke will 1,5 Milliarden Euro für Transformationsfonds

Bei dem Transformationsprogramm geht es auch um die Finanzierung. In dem Brief heißt es, der Bund habe einen weitreichenden Vorschlag gemacht, aber auch Brandenburg müsse einen angemessenen Beitrag leisten. Ministerpräsident Woidke fordert für eine Neuausrichtung des Industriestandorts Schwedt vom Bund mindestens 1,5 Milliarden Euro für einen Transformationsfonds. Dieser sei über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren erforderlich. In der Debatte um die Finanzierung des Entlastungspakets als Ausgleich für stark steigende Preise hatte Woidke betont, Länder wie Brandenburg, die bereits durch einen hohen Anteil an Erneuerbaren Energien zur Stromversorgung beitrügen, dürften nur in vertretbarem Maße weiter belastet werden.

Woidke kündigt Rettungsschirm für Bürger, Unternehmen und Kommunen an

Am Montag hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bereits einen Rettungsschirm für Bürger, Unternehmen und Kommunen angekündigt, den die Landesregierung derzeit vorbereite. Der Rettungsschirm werde ein Volumen "mindestens im dreistelligen Millionenbereich haben", so Woidke nach einem "Energiegipfel" mit Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften. Er könne allerdings erst in Kraft treten, wenn die Bundesregierung eine wirtschaftliche Notlage festgestellt habe.

