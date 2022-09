Aktuelles zur Regionalbahn

Kurzfristige Arbeiten zwischen Berlin Ostbahnhof und Berlin Friedrichstraße Änderungen im Zugverkehr ab Mittwoch, 28. September, 1:30 Uhr bis Donnerstag, 29. September, 6 Uhr. Zwischen Berlin Ostbahnhof und Berlin Friedrichstraße wurde am Fernbahngleis bei einer Routineinspektion ein Fahrbahnfehler festgestellt. Eine Reparatur ist nötig. Deshalb ist es kurzfristig erforderlich, Gleise zu sperren. Der S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen. RE 1 wird über den Innenring von Wannsee über Berlin Gesundbrunnen und Lichtenberg umgeleitet. Entsprechend entfallen alle Halte auf der Berliner Stadtbahn. Die Linie RE1 endet im Osten aufgrund von planmäßigen Bauarbeiten in Erkner. Von dort besteht Ersatzverkehr mit Bussen RE 2 aus und in Richtung Wittenberge / Wismar beginnt bzw. endet in Berlin Friedrichstraße. RE 7 beginnt und endet von/nach Dessau Hbf bereits in Berlin Zoologischer Garten. Im östlichen Abschnitt zwischen Berlin Ostbahnhof und Wünsdorf-Waldstadt wird die Linie derzeit planmäßig aufgrund von Bauarbeiten ebenfalls nicht bedient. RB 14 beginnt und endet von/nach Nauen in Charlottenburg. Die weiteren Halte auf der Berliner Stadtbahn entfallen. Zwischen Berlin Ostkreuz – Flughafen BER T1-2 wird die Linie RB14 derzeit planmäßig aufgrund von Bauarbeiten nicht bedient. DB Fernverkehr: Die Fernverkehrszüge werden innerhalb Berlins umgeleitet. Einzelne Halte entfallen.