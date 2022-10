Es herrscht reges Treiben auf dem Platz vor dem Humboldt-Forum. Bauarbeiter wuseln herum, klopfen Pflastersteine fest. Touristen strömen im Fünfminuten-Takt aus der U-Bahn. Eine ruft: "Da kommt die Wippe hin." Der Begriff hat sich im Volksmund längst festgesetzt. Die Initiatoren des Freiheits- und Einheitsdenkmals bevorzugen allerdings das Wort "Schale". 50 Meter lang, 18 Meter breit wird sie sein und sich ganz langsam neigen, je nachdem, auf welcher Seite sich mehr Menschen befinden.

"Bürger in Bewegung" ist der Untertitel des Denkmals, das auf einem Entwurf des Stuttgarter Kreativbüros Milla & Partner und des Architekten Sebastian Letz beruht und an die friedlichen Proteste in Ostdeutschland erinnern soll, die zur deutschen Wiedervereinigung führten - hier in Berlin-Mitte, an einem geschichtsträchtigen Ort: Wo früher das große Kaiser-Wilhelm-Denkmal in die Spree ragte, einen Steinwurf entfernt vom Humboldt-Forum, dem früheren Standort des Palasts der Republik, in dem der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik erklärt wurde. Mitten auf der Route des größten Demonstrationszugs der friedlichen Revolution am 4. November 1989.