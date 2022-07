Sternchen Berlin Donnerstag, 14.07.2022 | 07:11 Uhr

Ich finde es schon ganz schön dreist, dass für so ein Projekt - welches nur einige wenige unterstützen - MILLIONEN von Steuergeldern verschwendet werden.

Dazu kommt noch, dass die Sicht auf das "EINHEITSDENKMAL" gestört wird.

Die Städteplaner in Berlin sollten sich schämen so etwas überhaupt zu befürworten.

AUßERDEM sollten dazu die Bürger Berlins befragt werden, weil sie diesen miesen Anblick erdulden müssen.

Wer so ein Bad will

1. bitte an anderer Stelle und

2. selber finanzieren.