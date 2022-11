Was darf das Parlament noch entscheiden – und was nicht?

Im Abgeordnetenhaus wurde erst einmal die Pausetaste gedrückt: Zwei Gesetzes- vorhaben wurden nach dem Wahlwiederholungs-Urteil vertagt, weil sich die Fraktionen uneinig sind, was das Parlament noch darf. Ein Gutachten soll nun weiterhelfen. Von Sylvia Wassermann

Das Urteil des Berliner Verfassungsgerichts hat es in sich, in vielen Punkten, auf sehr vielen Seiten. Und längst nicht jeder Satz, den die Richterinnen und Richter formuliert haben, ist eindeutig. Streit gibt es zwischen den Fraktionen im Abgeordnetenhaus um einen Punkt auf Seite 149. Dort heißt es: "Zur Sicherstellung der Kontinuität staatlichen Handelns ist das Abgeordnetenhaus bis zur Konstituierung des neuen Parlaments weiter berechtigt, seine Aufgaben wahrzunehmen."

Die Opposition gibt Kontra. Heiko Melzer von der CDU verweist auf einen Punkt ein paar Sätze weiter im Urteil:

"Das Abgeordnetenhaus hat bei Wahrnehmung seiner Aufgaben das gebotene Maß an Zurückhaltung zu wahren." Zurückhaltung, so der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, könnte auch heißen: Bitte keine neuen Gesetze beschließen.

Das sieht die AfD ähnlich. Laut Ronald Gläser sollten keine Gesetze mehr beschlossen werden, außer sie werden mit einer großen Mehrheit umgesetzt. Eine Einschränkung nach Mehrheitsfähigkeit lehnt CDU-Mann Melzer aber ab. Wenn es darum gehe, den Staat am Laufen zu halten, sei die CDU aber mit an Bord. Ansonsten sei die Koalition gut beraten, sich in Demut zurückzuhalten, wie es das Urteil verlange.

Die FDP würde eine Ausnahme machen, wenn ein Gesetzesvorhaben unausweichlich wäre. So etwas liege aktuell aber nicht vor.

Weil sich Koalition und Opposition uneinig sind, soll jetzt der wissenschaftliche Parlamentsdienst klären, wie das Urteil zu verstehen ist: Gesetze erlassen oder Gesetze lassen?