Fragen und Antworten - Das sollten Sie zu möglichen Wahlwiederholungen in Berlin wissen

Di 15.11.22 | 11:58 Uhr

Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Erst vor einem Jahr stimmten die Berliner darüber ab, wer in Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen und Bundestag einzieht. Nach massiven Pannen muss die Wahl nun zum Teil wiederholt werden. rbb|24 klärt die wichtigsten Fragen.

Welche Wahlen müssen möglicherweise wiederholt werden?

Mutmaßlich alle drei - also zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen - aber wohl in unterschiedlicher Ausprägung. Für die Bundestagswahl ist eine teilweise Wiederholung sehr wahrscheinlich. Das hat der Bundestag in der Nacht vom 10. auf den 11. November mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen FDP, Grüne und SPD beschlossen. Demnach soll in 431 der 2.256 Berliner Wahlbezirken ein weiteres Mal gewählt werden, das betrifft Erst- und Zweitstimmen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass der Beschluss noch vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird. Union und AfD hatten eine Wiederholung in wesentlich mehr Wahlbezirken gefordert. Über eine Wiederholung von Abgeordnetenhaus- und Bezirksverordnetenversammlungswahl entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof am 16. November. Bei der mündlichen Verhandlung Ende September hatte das Gericht mit dem Hinweis auf schwere Wahlfehler sehr deutlich in Betracht gezogen, dass die Wahlen vollständig wiederholt werden. Damit würde in allen Berliner Wahlbezirken erneut gewählt.

Wann würden die Wahlen stattfinden?

Sollten die Richterinnen und Richter des Berliner Verfassungsgerichts die Wahlen für ungültig erklären, müssen Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach dem Gerichtsentscheid wiederholt werden. Der neue Landeswahlleiter von Berlin, Stephan Bröchler, hat bereits erklärt, dass ein Wahltermin um den 12. Februar 2023 in Betracht kommt. Bei der Bundestagswahl ist die Terminfindung weniger eindeutig. Zwar hat der Bundestag die teilweise Wahlwiederholung in der Nacht vom 10. auf den 11. November beschlossen, jedoch kann diese Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht innerhalb von zwei Monaten angefochten werden. Wie lange das Gericht sich in diesem Fall für eine Entscheidung Zeit nimmt, ist völlig offen. Eine teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin könnte somit auch erst 2024 stattfinden.

Wer darf bei möglichen Wiederholungswahlen abstimmen?

Alle, die zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung wahlberechtigt sind - nach Alter und Wohnsitz. Da die Wahlen mehr als sechs Monate zurückliegen, muss ein neues Wahlverzeichnis erstellt werden. Das hat vor allem Auswirkungen auf Menschen, die inzwischen nach Berlin hin- oder aus Berlin weggezogen sind, beziehungsweise das notwendige Wahlalter erreicht haben. Dieses liegt bei Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl bei 18 Jahren, bei der Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen bei 16 Jahren. Damit können diejenigen Berlinerinnen und Berliner, die seit dem 26. September 2021 volljährig geworden sind, bei einer Wiederholungswahl (neu) abstimmen. Stimmen für inzwischen verstorbene Menschen können nicht stellvertretend abgegeben werden.

Was wird aus dem Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen"?

Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts hat nach Angaben der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" keinen Einfluss auf das Ergebnis des Volksentscheids, der ebenfalls am Wahltag im September 2021 durchgeführt wurde. "Unabhängig von der Entscheidung des Gerichts wird der Volksentscheid seine Gültigkeit behalten, er ist also von einer möglichen Wahlwiederholung nicht betroffen", teilte die Initiative mit. Grund dafür ist, dass - anders als bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksparlamenten und zum Bundestag - niemand gegen das Ergebnis des Volksentscheids geklagt hat. Somit hatte das Gericht auch nicht über eine Wiederholung dieser Abstimmung zu entscheiden. Die Innenverwaltung bestätigte das auf rbb-Nachfrage: "Der Landesabstimmungsleiter oder die Landesabstimmungsleiterin stellt nach § 38 Abstimmungsgesetz das Gesamtergebnis des Volksentscheids fest. Er oder sie prüft, ob die für den Volksentscheid geltenden Vorschriften beachtet sind, und stellt fest, ob der Volksentscheid wirksam zustande gekommen ist. Hiergegen kann gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 38 Abstimmungsgesetz Einspruch beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden, was nicht erfolgt ist", teilte eine Behördensprecherin mit. Bei dem Volksentscheid hatten sich 59,1 Prozent der Berliner für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne ausgesprochen. Das nötige Quorum war erreicht worden.

In welchen Berliner Wahlkreisen soll die Bundestagswahl wiederholt werden?

Die meisten betroffenen Wahlbezirke liegen in Pankow. In 176 von 215 Wahlbezirken soll dort die Bundestagswahl wiederholt werden, das sind fast 82 Prozent der Wahlbezirke. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es 77 von 195 Wahlbezirke. Die wenigsten Pannen gab es mit drei von 158 Wahlbezirken in Spandau und in vier von 234 Wahlbezirken in Treptow-Köpenick. In ganz Berlin sind 19,1 Prozent der Urnenwahlbezirke, sprich Wahllokale, betroffen, sowie 17,4 Prozent der Briefwahlbezirke. Hier können Sie nachschauen, ob Sie möglicherweise betroffen sind.

Dürfen die Parteien für die Wahlen neue Personen aufstellen?

Nein. Sowohl in Berlin als auch im Bund handelt es sich nicht um Neuwahlen, sondern um Wiederholungswahlen. Das heißt: Es werden die Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stehen, die 2021 gewählt werden konnten. Personen, die inzwischen Berlin oder Deutschland verlassen haben oder verstorben sind, werden auf den Wahlzetteln gestrichen. Neue Kandidatinnen und Kandidaten können an ihrer Statt nicht aufgestellt werden.

Was würden erneute Wahlen für die aktuellen Mehrheitsverhältnisse bedeuten?

In Berlin sind aktuell vollständige Wiederholungswahlen für Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen am wahrscheinlichsten. Somit ist theoretisch auch eine komplett neue Zusammensetzung der Landesregierung und der BVV möglich. Laut des aktuellen BerlinTrend wäre die SPD derzeit nicht mehr stärkste Kraft, dieser Platz geht momentan an die Grünen (Erhebung von Ende September 2022). Die Koalition aus SPD, Grünen und Linken könnte demnach eine knappe Mehrheit behalten - jedoch künftig mit anderen Kräfteverhältnissen und einer Regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne). Die Folgen einer teilweisen Wiederholungswahl im Bund sind unklar. Möglicherweise werden danach weniger Abgeordnete aus Berlin im Bundestag sitzen, möglicherweise fliegen Abgeordnete aus anderen Bundesländern wieder aus dem Parlament. "Aber das ist reine Spekulation", sagt die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags, Daniela Ludwig (CSU), "Da fehlen uns Erfahrungswerte. Gott sei Dank fehlen sie uns."

Wann wird im Falle einer Wahlwiederholung das nächste Mal wieder regulär gewählt?

Die Legislaturperioden in Berlin und im Bund laufen auch bei (partiellen) Wahlwiederholungen weiter. Die nächste Bundestagswahl würde somit 2025 stattfinden, die Berliner Wahlen dann 2026.

Darf die Berliner Landesregierung weiter Beschlüsse fassen?

Ja. Die Richter des Landesverfassungsgerichts haben bereits klar gesagt: Bis zur Wiederholungswahl ist die aktuelle Berliner Landesregierung ganz normal geschäftsfähig. Der Senat darf demnach auch noch wichtige Beschlüsse fassen, sofern er das für richtig hält. Bereits gefasste Beschlüsse gelten auch weiterhin. Lediglich bei Plänen für Verfassungsänderungen hat der Berliner Landeswahlleiter Bröchler Vorbehalte geäußert. Aber dies ist derzeit nicht geplant. Die Mehrheitsverhältnisse der letzten Bundestagswahl werden sich wohl auch durch die teilweise Wiederholung in Berlin nicht ändern. Direkte Auswirkungen auf die Arbeit der Ampel-Koalition werden somit nicht erwartet.